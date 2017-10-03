Порты Крыма регулярно принимают российские и иностранные суда – в Киеве негодуют

На Украине подсчитали, что в сентябре, несмотря на запреты и обещанные «преследования» со стороны Киева, в крымские порты зашли 30 судов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все крымские порты, по заявлениям украинской стороны, закрыты, но визиты иностраннных судов говорят об обратном: терминалы Феодосии, Керчи и Севастополя в период с 1 сентября по 1 октября корабли посещали около 80 раз.

«Зафиксированы заходы 30 грузовых судов-нарушителей в порты оккупированного Крыма. В общем, этими судами осуществлено 79 заходов в порты Керчи, Севастополя и Феодосии. Из них 23 судна под флагом Российской Федерации и семь – под флагами других государств, в частности, Палау, Сьерра-Леоне, Того, Танзании», – сообщили в украинском «министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц».

Также были «вычислены» 5 судов, которые находились в акватории портов Севастополя, Феодосии и Ялты.

Напомним, в июне 2014 года министерство инфраструктуры Украины закрыло крымские порты для международного судоходства.

В 2016 году 38 судов были оштрафованы Украиной на 240 тысяч гривен за заходы в Крым. В конце сентября на Украине «уличили» три одесских судна, участвовавших в экспорте зерна из Крыма.

Севастополь, Анастасия Зук

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