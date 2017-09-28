Украинские националисты подвергнут преследованиям одесские суда, возившие зерно из Крыма

На Украине «уличили» три одесских судна, участвовавших в экспорте зерна из Крыма в этом году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным руководителя так называемого «Майдана иностранных дел», не уполномоченного никакими украинскими официальными органами, и занимающегося «наблюдением за судоходством в Черном море», Андрея Клименка два украинских балкера загружались зерном в Крыму летом этого года, а еще один – в начале сентября.

«Про это очень неприятно говорить, но нужно. Мы очень надеемся, что наши друзья – патриотическое одесское морское сообщество – популярно расскажет своим коллегам, где можно, а где нельзя вести «Бизнес как обычно», – написал Клименко на своей странице в Facebook.

По данным «мониторинговой группы», в которую входят волонтеры «Миротворца» и «Информнапалма» речь идет о судах «Святой Пётр», «Афина» и «Алина». Они ходят под разными флагами, но принадлежат одесским компаниям.

Балкеры принимали крымское зерно в российских территориальных водах от судов, которые выходили из портов Керчи и Севастополя.

Ранее Клименко заявлял, что еще 20 судов из Ливии, Турции, Румынии и Греции «дали возможность» Крыму заниматься строительством моста и дорог «не отвлекаясь на экспорт зерна».

Напомним, в июне 2014 года министерство инфраструктуры Украины закрыло крымские порты для международного судоходства. В 2016 году 38 судов были оштрафованы Украиной на 240 тысяч гривен за заходы в Крым.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 28.09.17

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