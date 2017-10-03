В Минфине Крыма отчитались по долгам перед Минфином РФ

Крым погасил 98% бюджетного кредита, взятого в 2016 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прошлом году для частичного покрытия дефицита крымского бюджета были привлечены кредиты из федерального бюджета в общей сумме 5 млрд рублей со сроком погашения в 2017 году. Республика уже погасила 4,9 млрд рублей задолженности.

«Выполняя условия Соглашений о предоставлении кредитов, заключенных между Советом министров Республики Крым и Министерством финансов Российской Федерации, в последний рабочий день сентября нами в очередной раз было погашено 100 миллионов рублей. С учетом погашенных ранее 4,8 миллиардов, общая сумма погашения составила 98% от общей суммы задолженности по бюджетным кредитам», – цитирует пресс-служба финансового ведомства слова министра финансов Крыма Ирины Кивико.

Напомним, ранее в министерстве финансов заявили, что за восемь месяцев 2017 года в бюджет Крыма поступило 39,9 млрд рублей, что в полтора раза превысило показатели прошлого года.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 03.10.17

Главгосэкспертиза определила скорость движения по трассе «Таврида» – и многое другое. / Экс-крымчанка и соратница Тимошенко: Крым сбежал от плохой мачехи Украины (ВИДЕО). / ФАС выиграла дело против крымских АЗС: сговор продавцов горючего налицо. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»