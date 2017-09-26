Минфин Крыма отчитался о росте доходов

За восемь месяцев 2017 года в бюджет Крыма поступило 39,9 млрд руб, что в полтора раза превысило показатели прошлого года. Об этом сообщила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы выросли на 6 млрд руб (26,2%).

Кассовые назначения на январь-август перевыполнены почти на 4%: по республиканскому бюджету – на 3,5%, по бюджетам муниципальных образований – на 5,4%. При этом в бюджет республики поступило 32,1 млрд руб, в бюджеты муниципалитетов – более 7,9 млрд руб.

Кивико отметила, что за это время на Крым из федерального бюджета было выделено 50 млрд руб, что на 16,8 млрд руб больше, чем в 2016 году.

По словам министра, наибольший удельный вес (более 35%) в структуре налоговых и неналоговых доходов по итогам 8-ми месяцев занял налог на прибыль организаций, поступления которого составили более 14 млрд руб. (за 8 месяцев 2016 года – 3,9 млрд руб.). Плановые назначения на период перевыполнены на 4,7%, годовые выполнены на 79,7%. По сравнению с прошлогодним показателем поступления в сопоставимых условиях увеличились на 254,6 млн руб (на 7%).

Акцизов поступило почти 3,3 млрд руб. Это на 1,6 млрд руб. больше, чем в прошлом году; годовые назначения выполнены на 56,8%.

Налога на доходы физических лиц поступило более 13,6 млрд руб.; годовые назначения выполнены на 59%; по сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления увеличились на 1,8 млрд руб., или на 15,1%.

Также Ирина Кивико рассказала, что по сравнению с прошлогодними показателями выросли поступления: на 52,9% по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за январь-август поступления составили почти 1,7 млрд руб); на 41,7% по единому налогу на вмененный доход (486,6 млн руб); в 2,2 раза по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (299,6 млн руб) и единому сельхозналогу (60,4 млн руб); на 38,1% по доходам от использования имущества (2,8 млрд руб); на 5,8% по земельному налогу (347,6 млн руб).

Напомним, ранее министр финансов Крыма Ирина Кивико заявляла, что увеличение доходов республики ожидается к октябрю, поскольку третий квартал всегда наиболее прибыльный.

Симферополь, Мария Моссур

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