Доходы бюджета Крыма выросли на 4,5 млрд рублей

Доходы крымского бюджета выросли на 26,5%. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с января по август текущего года объем поступлений в крымский бюджет составил 21,8 млрд рублей, что на 4,5 млрд рублей больше, чем за аналогичный прошлогодний период. В структуре поступлений налог на прибыль сохраняет наибольший удельный вес – 14,1 млрд рублей.

«На Московском финансовом форуме озвучивалось, что налоговые и неналоговые доходы по России выросли на 10%. А у нас 26,5%, то есть очень большой темп роста», – цитируют РИА «Новости» министра финансов Крыма Ирину Кивико. Ожидается, что доходы республики увеличатся к октябрю: так как третий квартал года всегда наиболее прибыльный.

Отметим, в 2017 году из федерального в республиканский бюджет поступило почти 50 млрд рублей, что на 16,7 млрд больше, чем в прошлом году. Практически все данные средства были направлены на реализацию ФЦП.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 11.09.17

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