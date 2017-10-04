По результатам деятельности бывшего главы «Крымэнерго» будет проведено расследование

Глава Республики Сергей Аксенов заявил, что экс-гендиректор «Крымэнерго» Виктор Плакида лишился кресла из-за «бездействия» и проблем с освоением ФЦП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам Аксенова, Плакида не справился с поставленными перед ним задачами.

В связи с этим в «Крымэнерго» накопился ряд проблем, среди которых вопросы реализации федеральной целевой программы, а также проваленные задачи по строительству новых электросетей.

«Мы же не можем каждый раз подталкивать руководителей к активным действиям. Программа по строительству сетей, например, по аэропорту «Симферополь» провалена практически в полном объеме. Синхронизации со строителями не было. Документы «валялись» по разным кабинетам. Ответственный за реализацию этого проекта Виктор Тарасович Плакида, к сожалению, палец о палец не ударил, оставаясь сторонним наблюдателем», – цитирует КИА главу Крыма.

Аксенов также добавил, что по деятельности Плакиды будет проведено служебное расследование.

При этом глава Крыма уверен, что новый гендиректор улучшит работу предприятия и сможет справиться с недочетами допущенными экс-управленцем.

Напомним, по одним данным гендиректор «Крымэнерго» Виктор Плакида покинул пост по собственному желанию, другие утверждают, что его «попросили».

На его место приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым с 4 октября 2017 г. генеральным директором ГУП РК «Крымэнерго» назначен Алексей Татаренков, который ранее занимал должность первого заместителя генерального директора предприятия.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 04.10.17

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