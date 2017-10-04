В «Крымэнерго» сменили генерального директора

Гендиректор «Крымэнерго» Виктор Плакида покинул должность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее в крымских СМИ появилась информация о том, что Плакида написал заявление об увольнении по собственному желанию. Сегодня же на официальном сайте ГУПа появилась информация о назначении нового управленца.

«Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым с 4 октября 2017 г. генеральным директором ГУП РК «Крымэнерго» назначен Алексей Дмитриевич Татаренков», – сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

Отметим, до назначения Татаренков занимал должность первого заместителя генерального директора предприятия.

Как сообщал «Новый День», в Крыму собираются провести энергетическую реформу. В связи с этим Минэнерго РФ предложило внести в уставный капитал ПАО «Российские сети» 9 млрд рублей из федерального бюджета и направить их на развитие электросетевого комплекса в рамках реализации федеральных целевых программ в Крыму и Севастополе.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 04.10.17

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