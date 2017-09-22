В Крыму готовится масштабная энергореформа

В Крыму собираются провести энергетическую реформу.

Как уже сообщал «Новый День», в данный момент энергосистема Крыма является дефицитной: объем собственной генерации составляет 460 МВт, еще 800 МВт поступает по энергомосту «Крым – Кубань». При этом потребление достигает 1 тысячи 442 МВт. В ближайшие 5 лет, по прогнозам экспертов, потребление вырастет еще на 15%.

Износ сетей составляет около 60%. Наиболее проблемная ситуация отмечается в Черноморском районе и на Южном берегу Крыма.

Минэнерго РФ предложило внести в уставный капитал ПАО «Российские сети» 9 млрд рублей из федерального бюджета и направить их на развитие электросетевого комплекса в рамках реализации федеральных целевых программ в Крыму и Севастополе.

В 2018 году планируется выделить на эти цели 6 млрд рублей, в 2019 – 2,87 млрд рублей, остальное – в 2020-м. При этом «Россети» должны взять под контроль все электросети полуострова.

Созданное в апреле 2014 года ГУП «Крымэнерго» обслуживает около 800 тыс. бытовых потребителей и 23 тыс. юрлиц. На его балансе 15 подстанций 220-330 кВ, 75 подстанций 110 кВ, 32,9 тыс. км ЛЭП. Выручка компании за 2016 год – 12,76 млрд руб., чистая прибыль – 225 млн руб., отмечает «Коммерсант».

Сейчас готовится к регистрации АО «Крымэнерго», которое планируется объединить с ГУП. Оно будет управлять всеми строящимися и модернизируемыми электросетями полуострова. 75% акций новой структуры предполагается передать «Россетям», остальное – правительству РК.

До 2020 года в рамках ФЦП на полуострове собираются построить 1,5 тыс. км сетей, реконструировать «южный транзит» – ЛЭП 110 кВ вдоль Южного берега Крыма, а также модернизировать противоаварийную автоматику.

Но, по словам экспертов, в рамках ГУП планы «Россетей» реализовать невозможно, так как такие предприятия ограничены в привлечении инвестиций. У АО же возможности гораздо шире.

Напомним, ранее заявлялось о паритетном участии «Россетей» в ООО «Севастопольэнерго». Предполагалось создать совместное предприятие с городом и перевести на его баланс активы, принадлежащие сейчас ЭК «Севастопольэнерго», зарегистрированной на Украине. Сообщалось, что «Россети» планировали вложить в предприятие до 2 млрд руб.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 22.09.17

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