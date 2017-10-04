Крым отправит служить в российскую армию 500 срочников и 650 контрактников

Около 500 призывников отправятся из Крыма на материк на срочную военную службу в ходе осенней призывной кампании в Крыму.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», новобранцы будут служить в Воздушно-десантных войсках, Воздушно-космических силах и в войсках Росгвардии.
Призывников доставят к месту службы на самолетах военно-транспортной авиации с военных аэродромов Крыма с середины ноября до середины декабря.
«В основном, это центральный военный округ (Подмосковье) и Ростов-на-Дону», – цитируют РИА Новости начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Крыма Вадима Мешалкина.
Всего в ходе осенней кампании призовут около 2 тысяч человек.
Около 650 крымчан будут проходить службу по контракту в Вооруженных силах России.
Напомним, ранее министерство иностранных дел Украины потребовало, чтобы Россия отменила призыв в армию в Крыму и Севастополе. В ведомстве заявили, что российские власти преследуют крымчан, пытающихся уклониться от призыва.
В свою очередь Глава РК Сергей Аксенов назвал «фантазиями» заявления из Киева.
Симферополь, Мария Моссур
Симферополь. Другие новости 04.10.17
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