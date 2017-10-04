Украина требует отменить осенний призыв в Крыму

Министерство иностранных дел Украины потребовало, чтобы Россия отменила призыв в армию в Крыму и Севастополе. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ведомства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 октября в РФ начался осенний призыв. Согласно установленному заданию, в Крыму должны призвать около 2 тысяч человек, в Севастополе – 400.

Министерство иностранных дел Украины настаивает, что не может принуждать крымчан служить в ее армии, а также вести пропаганду добровольного вступления в вооруженные силы. И утверждает, что что российские власти преследуют жителей Крыма, пытающихся уклониться от призыва.

Между тем, осенний призыв стартовал и на Украине – войска должны пополнить более 10 тысяч новобранцев.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 04.10.17

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