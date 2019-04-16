В Крыму насчитали 300 уклонистов от армии – возбуждены уголовные дела

В Крыму возбуждены административные и уголовные дела против граждан призывного возраста, проигнорировавших повестки в военкомат.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил военный комиссар Крыма полковник Олег Ермилов.
По словам Ермилова, цифра уклонистов для Крыма значительная.
«За года, которые мы осуществляем призыв граждан на военную службу в Крыму. У нас было возбуждено 15 уголовных и порядка 250 административных дел по фактам уклонения от воинской службы», – доложил военком.
В период текущего весеннего призыва в вооружённые силы РФ планируется направить 2 800 человек.
Напомним, Украина регулярно выступает с заявлениями против оправки Крымчан в российскую армию.
В прошлом году так называемая прокуратура АРК обратилась в Международный уголовный суд в Гааге, утверждая, что крымчан насильно призывают на срочную службу в ВС России.
В 2017 году Министерство иностранных дел Украины потребовало, чтобы Россия отменила призыв в армию в Крыму и Севастополе. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте ведомства.
По данным крымского комиссариата всего с 2015 года в российскую армию было призвано 13,5 тысяч жителей полуострова.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 16.04.19
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