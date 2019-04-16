В Крыму насчитали 300 уклонистов от армии – возбуждены уголовные дела

В Крыму возбуждены административные и уголовные дела против граждан призывного возраста, проигнорировавших повестки в военкомат.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил военный комиссар Крыма полковник Олег Ермилов.

По словам Ермилова, цифра уклонистов для Крыма значительная.

«За года, которые мы осуществляем призыв граждан на военную службу в Крыму. У нас было возбуждено 15 уголовных и порядка 250 административных дел по фактам уклонения от воинской службы», – доложил военком.

В период текущего весеннего призыва в вооружённые силы РФ планируется направить 2 800 человек.

Напомним, Украина регулярно выступает с заявлениями против оправки Крымчан в российскую армию.

В прошлом году так называемая прокуратура АРК обратилась в Международный уголовный суд в Гааге, утверждая, что крымчан насильно призывают на срочную службу в ВС России.

В 2017 году Министерство иностранных дел Украины потребовало, чтобы Россия отменила призыв в армию в Крыму и Севастополе. Соответствующее заявление было размещено на официальном сайте ведомства.

По данным крымского комиссариата всего с 2015 года в российскую армию было призвано 13,5 тысяч жителей полуострова.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.04.19

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