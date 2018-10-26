Украина намерена сорвать призыв крымчан в армию РФ

В Киеве недовольны тем, что жители Крыма служат в российской армии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так называемая прокуратура АРК обратилась в Международный уголовный суд в Гааге, утверждая, что крымчан насильно призывают на срочную службу в ВС России.

В ведомстве подсчитали, что с весны 2015 года прошло 7 призывных кампаний, в время которых в армию РФ было призвано не менее 12 229 крымчан. Несмотря на то, что призывники являются гражданами России, в Киеве настаивают, что все они – украинцы.

В связи с этим, в так называемой прокуратуре АРК обвинили российские власти в совершении «военного преступления».

Накануне постпред президента Украины в несуществующей АРК Борис Бабин предложил крымчанам призывного возраста избегать службы в рядах российской армии путем постановки на воинский учет на территории «Незалежной», и пригласил их в украинские военкоматы.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 26.10.18

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