Чихали на Порошенко: украинские пользователи возвращаются в российскую сеть «ВКонтакте»

Несмотря на действующий запрет, граждане Украины продолжают пользоваться социальной сетью «ВКонтакте».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным портала Kantar TNS CMeter, на Украине после запрета российских соцсетей количество пользователей значительно не изменилось: посещать «ВКонтакте» продолжает каждый третий украинец.

Между тем, в сентябре российская соцсеть все же выбыла из десятки самых популярных сайтов на Украине. Согласно исследованию, граждане «незалежной» стали чаще пользоваться американским сервисом «Facebook», но охват стабилизировался и дальше не растёт. Также увеличение аудитории наблюдается у русской версии «Wikipedia» и российского «Yandex».

Стоит отметить, что в целом на Украине количество граждан использующих интернет ежедневно снизилось до 48%.

Как сообщал «Новый День», после того как в мае текущего года Порошенко своим указом запретил украинцам пользоваться «Яндексом», Mail.RuGroup и её сервисами, включая «ВКонтакте» и «Одноклассники», и других российских ИТ-компаний, на Украине попытались запустить собственную соцсеть «Ukrainians» – аналог интернет-ресурса «ВКонтакте». Однако проект прожил недолго: всего 3 месяца и закрылся в сентябре.

Тем временем, граждане страны продолжают пользоваться российскими соцсетями, а крупнейшие интернет-сервисы остаются популярными даже после государственного табу.

Киев, Анастасия Зук

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