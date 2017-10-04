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Чихали на Порошенко: украинские пользователи возвращаются в российскую сеть «ВКонтакте»

Чихали на Порошенко: украинские пользователи возвращаются в российскую сеть «ВКонтакте»

Несмотря на действующий запрет, граждане Украины продолжают пользоваться социальной сетью «ВКонтакте».

Как передает корреспондент РИА , по данным портала Kantar TNS CMeter, на Украине после запрета российских соцсетей количество пользователей значительно не изменилось: посещать «ВКонтакте» продолжает каждый третий украинец.

Между тем, в сентябре российская соцсеть все же выбыла из десятки самых популярных сайтов на Украине. Согласно исследованию, граждане «незалежной» стали чаще пользоваться американским сервисом «Facebook», но охват стабилизировался и дальше не растёт. Также увеличение аудитории наблюдается у русской версии «Wikipedia» и российского «Yandex».

Стоит отметить, что в целом на Украине количество граждан использующих интернет ежедневно снизилось до 48%.

Как сообщал «Новый День», после того как в мае текущего года Порошенко своим указом запретил украинцам пользоваться «Яндексом», Mail.RuGroup и её сервисами, включая «ВКонтакте» и «Одноклассники», и других российских ИТ-компаний, на Украине попытались запустить собственную соцсеть «Ukrainians» – аналог интернет-ресурса «ВКонтакте». Однако проект прожил недолго: всего 3 месяца и закрылся в сентябре.

Тем временем, граждане страны продолжают пользоваться российскими соцсетями, а крупнейшие интернет-сервисы остаются популярными даже после государственного табу.

Киев, Анастасия Зук

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© 2017, РИА «Новый День»

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