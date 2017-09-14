Четверг, 14 сентября 2017, 16:09 мск

российское информационное агентство 18+

Крым

,

Украина вознамерилась создать аналог Фейсбука после полного провала с аналогом ВКонтакте

Украина вознамерилась создать аналог Фейсбука после полного провала с аналогом ВКонтакте

На Украине обещают создать конкурента Facebook.

Как передает корреспондент РИА , социальную сеть под названием «ЄСвоє» планируют запустить 29 сентября. Создатели обещают, что пользователи сети смогут получить легальный доступ к музыке и кино.

«Когда вы увидите масштабность проекта, то поймете, что это не сайт-однодневка, а реальный конкурент не только российским соцсетям, но и Facebook», – заявила одна из авторов проекта Александра Струмчинская.

Отметим, что после того как в мае текущего года президент страны Петр Порошенко своим указом запретил украинцам пользоваться «Яндексом», Mail.Ru Group и её сервисами, включая «ВКонтакте» и «Одноклассники», и других российских ИТ-компаний, на Украине уже попытались запустить собственную соцсеть «Ukrainians» – аналог интернет-ресурса «ВКонтакте». Однако проект прожил недолго: всего 3 месяца и закрылся в сентябре.

Тем временем, граждане страны продолжают пользоваться российскими соцсетями, а крупнейшие интернет-сервисы остаются популярными даже после государственного табу.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 14.09.17

В звонках-угрозах о терактах обвиняют украинцев. / Месть мусорщиков: в Крыму проучили туриста, припарковавшегося в неположенном месте (ФОТО). / Ялту взбудоражили слухи о попытках похищения детей.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Украина продолжает пользоваться Рунетом: аудитория растет

Перекрыли кислород: на Украине закрыли аналог «ВКонтакте»

В рубриках

, , , ,

Новости партнеров

Крым, все новости

Турпоток в Крым сократился на четверть

Избирком Севастополя озвучил окончательные итоги выборов губернатора

В звонках-угрозах о терактах обвиняют украинцев

Месть мусорщиков: в Крыму проучили туриста, припарковавшегося в неположенном месте (ФОТО)

Ялту взбудоражили слухи о попытках похищения детей

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости