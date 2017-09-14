Украина вознамерилась создать аналог Фейсбука после полного провала с аналогом ВКонтакте

На Украине обещают создать конкурента Facebook.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», социальную сеть под названием «ЄСвоє» планируют запустить 29 сентября. Создатели обещают, что пользователи сети смогут получить легальный доступ к музыке и кино.

«Когда вы увидите масштабность проекта, то поймете, что это не сайт-однодневка, а реальный конкурент не только российским соцсетям, но и Facebook», – заявила одна из авторов проекта Александра Струмчинская.

Отметим, что после того как в мае текущего года президент страны Петр Порошенко своим указом запретил украинцам пользоваться «Яндексом», Mail.Ru Group и её сервисами, включая «ВКонтакте» и «Одноклассники», и других российских ИТ-компаний, на Украине уже попытались запустить собственную соцсеть «Ukrainians» – аналог интернет-ресурса «ВКонтакте». Однако проект прожил недолго: всего 3 месяца и закрылся в сентябре.

Тем временем, граждане страны продолжают пользоваться российскими соцсетями, а крупнейшие интернет-сервисы остаются популярными даже после государственного табу.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 14.09.17

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