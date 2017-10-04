Строители Крымского моста готовятся к установке автодорожной арки

Строители моста через Керченский пролив начали подготовку к морской операции по установке автодорожной арки весом 5,5 тысяч тонн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на морскую операцию могут повлиять множество факторов, в первую очередь – погода.

«Вторая морская операция – хоть уже и проторенная дорожка, но с новыми вводными данными, со своими особенностями. Сейчас мы активно готовимся к этому новому этапу», – цитируют РИА Новости главного инженера ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора Юрия Сафонова.

Сафонов отметил, что автодорожная арка имеет свои особенности и отличается от железнодорожной. Ширина первой по осям составила 30 метров в нижней части и 15 – в верхней, а ширина второй – 20 и 5 метров соответственно.

Железнодорожная арка весила более шести тысяч тонн, что сводило риск ее деформации при транспортировке к минимуму.

«Автодорожная арка – другая. Она, как натянутый лук, где свод поддерживает нижнюю часть гибкими подвесками. Во время транспортировки арочный пролет будет сохранять свою форму за счет специальных вспомогательных сооружений», – отметил Сафонов.

Напомним, операция по установке железнодорожного арочного пролета прошла с 27 по 29 августа. Арка была поднята на высоту 35 метров.

Керчь, Мария Моссур

Керчь. Другие новости 04.10.17

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