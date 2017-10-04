Кремлёвский политолог допустил возможность тотального перевооружения ЛДНР в случае военных поставок США на Украину

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил о возможном перевооружения народных республик Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог комментируя предстоящую встречу Суркова со спецпредставителем госдепартамента США Куртом Волкером подчеркнул, что в случае если Америка все же надумает поставлять на Украину летальное оружие, то на Донбассе резко ухудшится ситуация в зоне конфликта.

При этом Чеснаков отмечает, что поставки оружия не дадут преимуществ украинской стороне, а приведут к росту милитаризации республик Донбасса.

«ДНР и ЛНР вынуждены будут реагировать. А реакция у них может быть только одна – перевооружаться. Паритет должен быть соблюден. Есть угроза, что это оружие может «всплыть» в другой горячей точке, в Афганистане, Сирии либо еще где-нибудь и даже ударить по самим американцам. Такие случаи уже бывали», – цитирует политолога «Газета.Ru».

Он также напомнил, что на сегодняшний день в украинских национальных батальонах слишком много криминальных элементов, которые не побрезгуют продать американское оружие стороне противника: «Что им мешает продать пару «джавелинов» на сторону? Как и на всякой войне, американское летальное оружие может оказаться на стороне противников Украины – ДНР и ЛНР. Что они сделают с этим оружием, одному богу известно», – рассуждает Чеснаков.

Также политолог прокомментировал и ситуацию с блокированием российского проекта миротворческой миссии ООН в Донбассе отметив, что своим протестом украинская сторона показала, что мирная обстановка ей не нужна: «Порошенко хочет не мира в Донбассе, а победы над Донбассом. Для него размещение миротворческой миссии ООН по всей территории региона вплоть до российско-украинской границы нужно для удушения республик и уничтожения тех, кто с оружием в руках защищает свои гражданские права. В том числе и право говорить на русском языке», – заключил Чеснаков.

Как сообщал «Новый День», Украина и США не хотят работать над проектом России по миссии ООН в ДНР. При этом Москва не допустит киевский проект миротворческой миссии в Донбассе, так как сценарий, который подготовил для Донбасса Порошенко, практически означает продолжение конфликта: все чего хочет добиться Киев – блокады региона.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 04.10.17

Администрация Симферополя проинспектировала городское транспортное хозяйство – и ужаснулась. / В Севастополе грабитель нокаутировал девушку – очнулась в «скорой». / В Севастополе «дыра» в системе обеспечения лекарствами: нет ни склада, ни аптек. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»