Миссия невыполнима: позиция США и Порошенко препятствует отправке миротворцев в Донбасс

Москва не допустит киевский проект миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российские дипломаты, отмечают, что тот сценарий, который для Донбасса подготовил президент Украины Петр Порошенко, практически означает продолжение конфликта: все чего хочет добиться Киев – блокады региона.

В то же время Россия продолжает выступать за размещение миротворцев на линии соприкосновения для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ, правда, такой сценарий вряд ли получит поддержку Вашингтона.

«Миссии ООН в том виде, в котором этого хочет Петр Порошенко, в Донбассе не будет. Миротворческая операция должна проводиться на линии разграничения и обеспечивать безопасность наблюдателям ОБСЕ», – цитируют «Известия» свой источник.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, таким образом, Киев намеренно пытается заморозить процесс размещения миротворцев и добиться, чтобы конфликт в Донбассе признали не украинским, а международным, что противоречит позиции участников Минских соглашений.

«На линии разграничения между ДНР и ЛНР – с одной стороны и остальной Украиной – с другой, работает миссия ОБСЕ, происходят провокации срыва Минских соглашений, гибнут люди. Там и нужны миротворцы. В этом логика российской инициативы, – заявил изданию Косачев. Он также добавил, что как только появляется идея перенести линию разграничения, Минские соглашения оказываются под угрозой срыва. При этом альтернативного сценария урегулирования не существует, а действующие договоренности поддержаны СБ ООН.

Эксперты отмечают, что из-за действия Киева и Вашингтона миротворцы ООН не появятся в ближайшее время в ДНР и ЛНР. При этом, если незалежная все же представит свою версию миссии, то она не будет поддержана Москвой, так как противоречит Минским соглашениям, а российский сценарий не поддерживает США и Украина.

Как сообщал «Новый День», Украина и США не хотят работать над проектом России по миссии ООН в ДНР.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Киев не устраивает российский вариант размещения миротворцев, так как, возможно, незалежная собирается представить альтернативную резолюцию.

Донецк, Анастасия Зук

Донецк. Другие новости 28.09.17

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