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«Мы готовы!» – Генштаб Украины отчитался о потерях в случае начала войны в Донбассе

«Мы готовы!» – Генштаб Украины отчитался о потерях в случае начала войны в Донбассе
генерал Муженко

В случае начала операции ВСУ по силовому присоединению республик Донбасса, минимум 50 тысяч мирных жителей будут ранены или убиты в первые дни, сообщил начальник украинского генштаба Виктор Муженко.

Как передает корреспондент РИА , об этом генерал армии заявил украинским СМИ.

По его словам, только в впервые десять дней ВСУ лишатся от 10 до 12 тысяч военнослужащих, при этом 3 тысячи из них будут убиты сразу.

По его прогнозу, потери среди мирного населения народных республик будут еще большими – на 2, 3 тысячи военных придется 10 тысяч местных жителей. Муженко также отметил, что граждане «незалежной» и военные якобы готовы к такому сценарию.

По смелым рассчетам Генштаба, у Украины «достаточно сил», чтобы вести военные действия не только на территориях республик, но и по всей границе с Россией.

При этом Муженко практически исключил отправку миротворцев в Донбасс: подчеркнув, что НАТО не согласится на сценарий России, а в свою очередь РФ может наложить вето на введение на территорию республик контингента из США и Канады.

Напомним, ранее российские дипломаты заявили, что Москва не допустит киевский проект миротворческой миссии ООН в Донбассе, так как тот сценарий, который для Донбасса подготовил президент Украины Петр Порошенко, практически означает продолжение конфликта: все чего хочет добиться Киев – блокады региона.

Киев, Анастасия Зук

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