Бумага стерпит: на Украине собираются вписать Крым в закон о реинтеграции Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что к законопроекту о «реинтеграции Донбасса» добавят Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закон будет расширен: в нем появится предложение по «освобождению полуострова и Донбасса».

«Это разные задачи по масштабу и технологии их реализации. Но такое решение народных депутатов и есть решение такое президента, так, второе чтение будет более сложным, но я не исключаю, что оно будет реализовано», – цитируют украинские СМИ Турчинова.

Отметим, что слушания по законопроекту о реинтеграции ДНР и ЛНР в украинском парламенте пройдут сегодня. При этом далеко не все депутаты Верховной Рады поддерживают документ: вчера недовольные устроили потасовку, которая переросла в драку.

Возле парламента украинские националисты организовали протесты, а в народных республиках готовятся к войне.

Напомним, Генштаб Украины заявил, что ВСУ готовы взять Донбасс силой.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 06.10.17

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