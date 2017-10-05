Порошенко разозлил всех: украинские националисты готовятся к Майдану, ополченцы Новороссии – к войне

На Украине растет недовольство законом о реинтеграции Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Киеве националисты – члены запрещенных в России экстремистских организаций вышли на митинг у стен Верховной Рады против продавливаемого президентом Украины Петром Порошенко закона о реинтеграции Донбасса.

Радикалы считают, что законопроект нарушает гарантии конституции и действующего законодательства «Незалежной». Также националисты уверены, что закон в дальнейшем легализует непризнанные ЛНР и ДНР и, кроме того, является гарантией амнистии для так называемых «сепаратистов».

Между тем, противоположную реакцию законопроект вызвал в ЛДНР: руководители республик опасаются, что в случае его принятия, на Донбассе начнется новая фаза войны.

По словам представителя Луганской народной республики Владислава Дейнего, пока киевские власти накапливают силы, а после произойдет полная остановка в мирном урегулировании конфликта: «Наиболее вероятно, это приведет к обострению на линии разграничения», – цитируют «Известия» представителя республики.

Такого же мнения придерживается и председатель Верховного совета ДНР Денис Пушилин. Он отмечает, что украинский законопроект – «имитация выполнения Минских соглашений», а на деле – их нарушение.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса, назвав его «неотложным».

Сами разработчики законопроекта настаивают на его принятии в ближайшее время, поскольку 18 октября срок действующего закона об особом статусе Донбасса истечет. Отметим, что в документе идет речь о признании России «страной-агрессором, оккупировавшей часть украинских территорий».

Закон позволит расширить полномочия президента Украины в плане использования Вооруженных сил на территории Донбасса. Ранее, идею продлить статус ДНР и ЛНР поддержали в американском посольстве.

В Кремле отметили, что определение России как «страны-агрессора» противоречит реальному положению дел на Украине, поскольку РФ не является стороной конфликта.

По мнению российского политолога, директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, принятие закона о реинтеграцииДонбасса, по сути, означает выход Украины из минских договорённостей.

Киев, Анастасия Зук

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