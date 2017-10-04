Эксперт: порошенковская реинтеграция Донбасса – блеф и «филькина грамота»

По мнению российского политолога, директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, принятие закона о реинтеграции Донбасса по сути означает выход Украины из минских договорённостей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бондаренко, уверен что в случае, если Верховная Рада все же примет скандальный законопроект, то киевский режим Порошенко вынужден будет зафиксировать окончательный отрыв Донбасса от «Незалежной».

«Порошенко сейчас пытается продавить законопроект с той целью, чтобы к моменту окончания срока действия закона о статусе Донбасса – 18 октября, уже был бы принят новый закон, так называемый закон о восстановлении суверенитета Украины над Донбассом. Это будет филькина грамота, это уже очевидно, по той простой причине, что ни о каком реальном восстановлении суверенитета речь идти не может, Донбасс этого не позволит, так как у него достаточно сил, чтобы любую агрессию отбить. Самое главное, что это будет означать для России, что Украина вышла из Минского соглашения, следовательно, Донбасс более не ограничен никакими протоколами», – рассказал РИА «Новый День» Бондаренко.

Он также не исключил, что при таком развитии сценария Россия признает ДНР и ЛНР. «Россия сможет признать народные республики Донбасса и это может стать следствием данного закона», – предупредил политолог, но отметил, что речь не идет о принятии республик в состав РФ.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса. Порошенко назвал закон «неотложным» и передал его на рассмотрение руководству парламента.

Сами разработчики законопроекта настаивают на его принятии в ближайшее время, поскольку 18 октября срок действующего закона об особом статусе Донбасса истечет. Отметим, что в документе идет речь о признании России «страной-агрессором, оккупировавшей часть украинских территорий».

Закон позволит расширить полномочия президента Украины в плане использования Вооруженных сил на территории Донбасса. Ранее, идею продлить статус ДНР и ЛНР поддержали в американском посольстве.

В Кремле отметили, что определение России как «страны-агрессора» противоречит реальному положению дел на Украине, поскольку РФ не является стороной конфликта.

Донецк, Анастасия Зук

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