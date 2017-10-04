Порошенко внёс в Раду скандальный законопроект «о реинтеграции Добасса»

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о реинтеграции Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент назвал закон «неотложным» и передал его на рассмотрение руководству парламента. Сами разработчики законопроекта настаивают на его принятии в ближайшее время, поскольку 18 октября срок действующего закона об особом статусе Донбасса истечет.

В документе идет речь о признании России «страной-агрессором, оккупировавшей часть украинских территорий».

Закон позволяет расширить полномочия президента Украины в плане использования Вооруженных сил на территории Донбасса.

Напомним, идею продлить статус ДНР и ЛНР поддержали в американском посольстве.

В Кремле отметили, что определение России как «страны-агрессора» противоречит реальному положению дел на Украине, поскольку РФ не является стороной конфликта.

Как ранее заявляли эксперты, статус «страны-агрессора» для России не изменит ни торговые, ни дипломатические отношения между двумя странами, но тем не менее он сможет отвлечь общественность от других пунктов документа.

Закон позволит Петру Порошенко вводить военное положение и ограничивать права местного самоуправления. Так, президент сможет вводить военное положение на любой территории страны, а не только в зоне АТО. В момент введения военного положения полномочия местных органов власти будут приостановлены.

Важной особенностью закона является переподчинение Нацгвардии президенту Украины. Сейчас эта военизированная националистическая структура подчинена МВД.

Законопроект о реинтеграции начал обсуждаться еще летом этого года. Изначальной задачей закона было урегулирование правового статуса Вооруженных сил Украины, которые участвуют в боевых действиях на Донбассе.

Киев, Мария Моссур

Киев. Другие новости 04.10.17

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