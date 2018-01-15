Запад не советует Украине вписывать Крым в закон о «реинтеграции Донбасса», националисты – настаивают

В Верховной Раде Украины разгорелись жаркие споры по поводу скандальной «реинтеграции Донбасса». Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этой неделе украинские парламентарии должны рассмотреть два резонансных законопроекта: о «реинтеграции Донбасса» и о «защите государства от проявлений коллаборационизма».

Между тем, в окружении украинского президента Петра Порошенко опасаются, что формулировки, используемые в документах, разгневают западных партнеров Киева, которые выступают против упоминания Крыма в законах. Западные «спонсоры» считают: упоминание в тексте закона Крыма наряду с Донбассом вызовет дополнительную конфронтацию с Россией и уменьшит шансы на мирную реинтеграцию юго-востока Украины. В тоже время представители ряда политических партий и движений Украины и настаивают, чтобы в документе фигурировал полуостров и определение Россия – «страна-агрессор». «Порошенко оказался в непростой ситуации. Если в законе Россия будет квалифицирована как агрессор, а Крым увяжут с Донбассом, это вызовет недовольство американцев. Если же эти пункты исчезнут из текста, за него не проголосуют патриотически настроенные депутаты», – цитирует «Коммерсант» депутата Рады от Радикальной партии Игоря Попова, отмечающего: голоса украинских парламентариев-националистов необходимы, потому что кворум и так будет непросто собрать.

Разногласия существуют и вокруг законопроекта «о защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма». Закон предполагает создание специальных комиссий, которые будут проверять граждан «Незалежной». Срок проверки – «до 20 лет после окончания агрессии или вооруженного конфликта, зафиксированного постановлением Верховной рады». При этом проверку по подозрению в коллаборационизме могут устроить «по заявлению третьих лиц». Эксперты подчеркивают, что данный документ носит антиконституционный характер, так как предполагает внесудебное преследование граждан Украины.

В свою очередь, представители «Блока Петра Порошенко» (БПП) уверены: закон о коллаборационистах не пройдет в нынешнем виде и станет элементом торга вокруг законопроекта о «реинтеграции» неподконтрольных Киеву республик.

По мнению экспертов, в итоге придут к компромиссу: в обмен на жесткие формулировки в отношении Москвы сторонники Порошенко добьются одобрения важных для них пунктов. Один из них – переформатирование операции на юго-востоке страны – вместо хаотичной АТО на Украине будет «военная операция под управлением Порошенко», против переименования сейчас рьяно выступают представители патриотических движений.

Как сообщал «Новый День», скандальный закон о «реинтеграции Донбасса» вызвал недовольство у националистов. Радикалы считают, что законопроект нарушает гарантии конституции и действующего законодательства «Незалежной». Также националисты уверены, что закон в дальнейшем легализует непризнанные ЛНР и ДНР и, кроме того, является гарантией амнистии для так называемых «сепаратистов». В тоже время в ЛНР и ДНР опасаются, что в случае его принятия закона, на Донбассе начнется новая фаза войны.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 15.01.18

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