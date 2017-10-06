Украина объявила Россию агрессором в первом чтении – в парламенте дым

Депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении приняли законопроект о реинтеграции Донбасса. В документе признали Россию «страной-агрессором, оккупировавшей часть украинских территорий» и расширили права Петра Порошенко на использование Вооруженных сил на территории Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перед началом голосования председатель Рады Андрей Парубий заявил, что из законопроекта изъято упоминание о минских соглашениях.

При этом далеко не все депутаты отнеслись к закону лояльно: в стенах парламента вновь произошла потасовка между депутатами фракции «Блок Петра Порошенко» и межфракционного объединения «Свобода» (запрещена в РФ). Бунтовщика – Юрия Левченко, пытались сдержать сторонники украинского президента, которые не подпускали его к трибуне, но он все равно смог бросить в зале дымовую шашку. Правда, на ходе голосования это никак не отразилось: законопроект в первом чтении поддержали 233 народных депутата.

В частности, в принятом документе определены территории в ДНР и ЛНР, которые Украина признала временно оккупированными, также оккупированными территориями признаются внутренние морские воды и территориальное море, сухопутные территории и внутренние воды в границах отдельных районов и населенных пунктов, где пророссийские силы, по мнению киевского режима, установили и осуществляют контроль территорий.

Более конкретно границы республик определит Минобороны Украины по представленным сведениям из Генштаба.

В соответствии с законом, во время военного положения в отдельных местностях в ДНР и ЛНР прекращаются полномочия местных администраций всех уровней, а их обязанности на себя берут военные администрации, курировать деятельность которых, будет объединенный оперативный штаб ВСУ, Генштаб и Кабинет министров Украины.

Также Генеральный штаб будет заниматься организацией и подготовкой деятельности общего руководства ВСУ, соединениями, частями и органами других военных формирований и правоохранительных органов во время выполнения ими мер правового режима военного положения.

Объединенный оперативный штаб ВСУ будет курировать непосредственно силы и средства ВСУ, других военных формирований, привлекаемых к «обеспечению безопасности» в ЛДНР. Сотрудники оперштаба по согласованию с СБУ и профильным службами будут определять порядок въезда и выезда людей, перемещения товаров на территорию Донбасса и обратно, пишет «Интерфакс».

Кроме того, реинтеграция предусматривает, что Кабмин будет вести мониторинг «ситуации с соблюдением прав и свобод человека на неподконтрольных территориях». А Украина предъявит претензию к России якобы «за вооруженную агрессию».

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что к законопроекту о «реинтеграции Донбасса» добавят Крым.

Отметим, что далеко не все депутаты Верховной Рады поддерживали документ: вчера недовольные устроили потасовку, которая переросла в драку. Возле парламента украинские националисты организовали протесты, а в народных республиках готовятся к войне.

Напомним, Генштаб Украины заявил, что ВСУ готовы взять Донбасс силой.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 06.10.17

Siemens продолжает настаивать на аресте «крымских» турбин через суд. / На Крым снова надвигается шторм – теперь с ливнем. / Мягко выразился: депутат Госдумы заявил, что взимать с крымчан курортный сбор «нелогично». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»