США и Украина собрались до бесконечности издеваться над российским проектом по размещению миротворцев в Донбассе

Украина и США не хотят работать над проектом России по миссии ООН в ДНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что Киев не устраивает российский вариант размещения миротворцев, так как, возможно, «незалежная» собирается представить альтернативную резолюцию. «Делегации Украины и США после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а возможно у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе»,– цитирует «Коммерсантъ» дипломата.

По его словам, Украина давно продумала такой план, хотя детали возможного документа не раскрывались. Размещение миротворцев на территории Донбасса будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН в ходе министерской недели. При этом российская сторона не исключает, что о новой «резолюции» на сессии Генассамблеи заявит Петр Порошенко. Между тем, отступать от своего плана РФ не собирается: «Мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия»,– заключил Небензя.

Напомним, ранее Владимир Путин озвучил инициативу по отправке миротворцев ООН на юго-восток Украины. Но речь, по его словам, шла только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ. Контингент должен был бы находиться на линии разграничения. При этом Киев полагал, что миротворцы должны разместиться на всей территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, включая границу с Россией.

Позже, в ходе телефонного разговора между лидерами России и Германии 11 сентября, российский президент, выразил готовность дополнить предлагаемые в российском варианте функции миссии ООН. Речь идет о том, что миротворцы смогут обеспечивать охрану наблюдателей ОБСЕ не только на линии разграничения, но и в других местах, куда те направятся. Эти слова прозвучали в ответ на высказанное Ангелы Меркель мнение, что предложенный Москвой мандат миротворцев следует изменить.

По мнению российских экспертов, формат миротворческой миссии ООН в Донбассе может утонуть в бесконечных обсуждениях, так как вопрос размещения голубых касок на границе России и донецких республик для США и Украины принципиальный, на что Москва никогда не согласится

Киев, Анастасия Зук

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