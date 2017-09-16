«Запад преследует свои корыстные цели»: в Донбассе ответили на слова Меркель о миротворцах

Полпред самопровозглашенной ДНР в Контактной группе по Украине Денис Пушилин ответил на слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель, назвавшей интересной инициативу России о миротворцах в Донбассе.

«История помнит, что было в Хорватии, Сербской Краине, что стало с Югославией, поэтому для нас такой вариант неприемлем», – заявил Пушилин в интервью RT. Он отметил, что для ввода миротворцев необходимо согласие обеих сторон конфликта – Украины и самопровозглашенных республик. «Поэтому без нашей позиции ввод контингента будет нецелесообразен. Я сомневаюсь, что у Украины получится его пролоббировать, даже несмотря на поддержку Запада», – сказал Пушилин.

Полпред также отметил, что конфликт в Донбассе был бы уже давно разрешен, если бы не поддержка Украины со стороны Германии, Франции и США. «Для них, наверное, более приоритетными являются интересы не граждан ДНР и ЛНР, а политиков», – подчеркнул он.

В то же время Пушилин заявил, что если у Запада действительно «есть мирные инициативы, а не какие-то завуалированные цели ввода контингента ООН, то, конечно, необходимо его размещать там, где есть опасность, в частности, для сотрудников ОБСЕ».

Ранее сегодня Меркель заявила, что считает предложение президента РФ Владимира Путина о размещении на востоке Украины миротворческой миссии ООН «интересной». При этом она отметила, что это не повлияет на отмену санкций против России. Также канцлер Германии подчеркнула, что миротворцы должны иметь доступ повсюду, где размещены наблюдатели ОБСЕ, то есть «по всему Донецкому и Луганскому региону».

Ранее Владимир Путин озвучил инициативу по отправке миротворцев ООН на юго-восток Украины. Но речь, по его словам, может идти только об обеспечении безопасности сотрудников ОБСЕ. Контингент должен находиться на линии разграничения. При этом Киев полагает, что миротворцы должны разместиться на всей территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, включая границу с Россией.

Позже, в ходе телефонного разговора между лидерами России и Германии 11 сентября, российский президент, по данным пресс-службы Кремля, выразил готовность дополнить предлагаемые в российском варианте функции миссии ООН. Речь идет о том, что миротворцы смогут обеспечивать охрану наблюдателей ОБСЕ не только на линии разграничения, но и в других местах, куда те направятся.

Эти слова прозвучали в ответ на высказанное Меркель мнение, что предложенный Москвой мандат миротворцев следует изменить. Об этом сообщал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Донецк, служба информация РИА «Новый День»

Донецк. Другие новости 16.09.17

К началу митинга Навального в Екатеринбурге усилили меры безопасности (ФОТО). / «Пора отключать интернет»: Трамп рассказал, как победить террористов. / Дмитрий Овсянников, не пришедший за удостоверением губернатора, подписал первую отставку. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»