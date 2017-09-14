«У нас проблем на границе нет»: В ЛНР отвергли идею США ввести миротворцев на рубеж с Россией

В самопровозглашенной Луганской народной республике выступили против размещения миротворцев ООН на российско-украинской границе. Об этом заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске, исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной республики Владислав Дейнего, комментируя предложение Госдепа США разместить миротворческий контингент на границе России и Украины.

«У нас на этой границе проблем нет, – заявил Дейнего, чьи слова цитирует RT. – Соответственно, там миротворцы не нужны». Он предложил американским властям «рассмотреть возможность размещения миротворцев на границе Австрии с Австралией». «Заодно и географию выучат», – заключил Дейнего.

Как сообщал «Новый День», ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что полномочия миротворцев ООН должны распространяться на территорию, подконтрольную самопровозглашенным республикам, включая российско-украинскую границу, что, по мнению Вашингтона, позволит избежать «узаконивания и увеличения» территории самопровозглашенных образований внутри Украины. Науэрт добавила, что предложение США уже нашло поддержку в европейских странах, в том числе и в Германии.

В России выступили с критикой данной инициативой. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что нет необходимости размещать миротворцев на границе России и Украины, поскольку эти два государства не ведут между собой войну и не являются сторонами конфликта. По словам парламентария, сторонам нужно вести переговоры о размещении миротворческого контингента ООН на линии разграничения сил ДНР и ЛНР с одной стороны и Украины – с другой.

Об отсутствии оснований для размещения миротворцев на границе ДНР, ЛНР и России заявил и сенатор Алексей Пушков. «Это зона мира и спокойствия. А они пусть займутся зоной напряженности», – написал политик в своем твиттере.

Луганск, служба информации РИА «Новый День»

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