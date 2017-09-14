Москва возразила Госдепу на предложение ввести миротворцев на границу России и Донбасса: «Это не зона напряженности»

Госдеп США намерен выступить с предложением о распространении зоны действия миротворцев ООН в Донбассе на российско-украинскую границу, сообщила представитель госдепа Хизер Науэрт в ходе брифинга.

Вашингтон полагает, что полномочия миротворцев должны распространяться на территорию, подконтрольную самопровозглашенным республикам, включая российско-украинскую границу. Это, по мнению американских властей, позволит избежать «узаконивания и увеличения» образований внутри Украины. Науэрт также заявила, что предложение США уже нашло поддержку в европейских странах, в том числе и в Германии.

По мнению Госдепа, присутствие миротворцев позволит избежать жертв среди граждан Украины вне зависимости от их этнической принадлежности, родного языка и вероисповедания. Кроме того, Вашингтон надеется, что наблюдатели ОБСЕ больше не будут гибнуть, а присутствие миротворцев поможет сохранить территориальную целостность и суверенитет Украины.

Отметим, что предложение Госдепа будет озвучено на Генассамблее ООН. Напомним, изначально о необходимости ввода миротворцев в Донбасс заявила России. Президент Владимир Путин предложил разместить военных также вдоль линии соприкосновения ополченцев и вооруженных сил Украины. Позднее Киев предложил собственный проект резолюции, согласно которому участие российских миротворцев исключается.

Инициативу Москвы поддержал глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль. По его словам, Евросоюз давно выступает за отправку в Донбасс вооружённой миротворческой миссии для контроля за соблюдением перемирия и для отвода тяжёлых вооружений. По его словам, этот шаг уже давно назрел, поскольку, по сообщениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обе стороны конфликта нарушают режим прекращения огня.

Россия уже отреагировала на новые предложения Госдепа. Так, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что «с таким же удовольствием Госдеп США мог предложить разместить вооруженные силы миротворцев на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии». «В связи с чем нужно размещать миротворцев на границе России и Украины, если эти два государства не являются ведущими между собой войну, не являются сторонами конфликта? Даже обсуждаться это вряд ли должно», – приводит RT слова политика.

По его словам, сторонам необходимо вести переговоры о размещении миротворческого контингента ООН на линии разграничения сил ДНР и ЛНР с одной стороны и Украины – с другой.

Не остался в стороне и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он напомнил, что в задачу миротворческих сил ООН не входит восстановление суверенитета Украины, и что у организации нет оснований для размещения сил на границе с непризнанными республиками и Россией. «Нет оснований для размещения миротворцев на границе ДНР, ЛНР и России. Это зона мира и спокойствия. А они пусть займутся зоной напряжённости», – написал Пушков в своём Twitter.

Кроме того, сенатор не исключил, что в Госдепе «плохо понимают функции миротворцев ООН». «В их задачу не входит «восстановление суверенитета Украины». Это не войска НАТО», – уточнил Пушков.

Реакция Киева оказалась вполне ожидаемой. Глава украинского МИД Павел Климкин назвал российское предложение «ожидаемой манипуляцией», поскольку оно является попыткой разместить миротворцев «только вдоль линии соприкосновения». Президент Украины Пётр Порошенко на протяжении нескольких месяцев заявлял, что внесёт на Генассамблее ООН предложение о вводе миротворцев. Однако после поданного Москвой в Совбез проекта резолюции сообщил, что будет готов обсуждать в ООН данный вопрос исключительно при условии, что Россия не будет принимать участия в этой миссии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 14.09.17

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