Путин пошёл на уступки? Миротворцы ООН могут быть не только на линии соприкосновения в Донбассе

Сегодня президент РФ и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили перспективы ввода миротворческих сил Организации объединенных наций (ООН). Как следует из официального сообщения Кремля, глава российского государства допускает возможность размещение миротворцев не только на линии соприкосновения войск народных республик и Украины.

Лидеры Германии и России подчёркнули «неприемлемость любых нарушений режима прекращения огня, подрывающих так называемое «школьное перемирие», согласованное в Контактной группе и поддержанное лидерами государств «нормандского формата».

Вместе с тем, как отмечается, Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН.

«Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где миссия ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер», – говорится в сообщении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.09.17

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