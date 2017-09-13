Кремлевская ловушка

В Киеве паника – там опасаются, что в Организации объединенных наций (ООН) выберут российскую версию плана ввода миротворцев в Донбасс. Глава Госдепа Рекс Тиллерсон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, главы МИД нескольких европейских стран уже выразили уверенность, что выступление с инициативой по умиротворению конфликта на юго-востоке Украины заслуживает похвалы. Главы ДНР и ЛНР также поддерживают данную идею. В результате ситуация разворачивается не в пользу президента Украины Петра Порошенко.

Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.

Порошенко осознает, что его игра в обход Минска потерпела полный крах. Европейцы ухватятся за соломинку миротворческого контингента и вряд ли сдадут назад. Американцы, учитывая риторику их представителя на Украине Курта Волкера, всё так же непредсказуемы, но похоже, и для них прекращение вооруженных действий в регионе является желанным. Особенно с возрастающими сомнениями в шансах украинской государственности обрести стабильность, которые породил прорыв сторонников Саакашвили через границу и дальнейшее укрывательство преступника (Саакашвили находится в розыске после совершения преступления по статье «Незаконное пересечение границы») украинскими политиками.

Украинские власти будут сопротивляться. Сначала на уровне ООН, потом – апеллировать в другие международные организации. Москва поставит вопрос умиротворения так, что Киеву не удастся избежать обвинений в нарушении обязательств и провоцировании конфликта. Ведь предполагается сначала отвод вооружений и боевых формирований, перемирие, принятие закона об особом статусе, амнистия участников конфликта и далее по списку. И после всего этого – ввод миротворцев. Только для охраны ОБСЕ. Где работник ОБСЕ – там и миротворец с оружием рядом. Никакой речи о контроле границы республик и РФ. Стоит также упомянуть, что срок мандата «голубых касок» – шесть месяцев, после чего они могут либо покинуть регион, либо остаться, если в этом будет надобность и соответствующее решение будет одобрено в ООН.

Никаких «сюрпризов» вроде выстраивания кордонов ООН на пограничных пунктах не будет. Россия предложит определенные зоны ответственности спецконтингента, которые будут согласовываться совместно с американцами, британцами и французами, также будет учтено мнение немцев.

У украинцев будет два варианта: соглашаться или не соглашаться. Хотя, учитывая нарастающую политическую турбулентность на Незалежной, Киев может оказаться более непредсказуемым, нежели США.

В общем, картина понятна. Россия и Украина борются за звание подлинных миротворцев, а Запад смотрит на это и тщательно взвешивает. Отказ ООН от украинского варианта ввода спецконтингента обернется нарастанием оппозиционных настроений, а Тимошенко, Саакашвили и прочие не преминут воспользоваться шансом упрекнуть Порошенко в слабости и предательстве. Любое другое решение Россия способна заблокировать на уровне Совбеза.

Такая вот нерадостная для Порошенко и его ближайшего окружения, сделавшего ставку на развязывание вооруженного конфликта, перспектива.

Авторская колонка. Другие новости 11.09.17

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