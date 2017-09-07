«Голубые каски» в Донбассе: вероятность ввода миротворцев выросла в разы

Путин поручил внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе. Это известие вкупе с комментарием представителя ЛНР, в котором настаивается на детальном обсуждении этого вопроса, даёт понять, что вероятность ввода «голубых касок» в зону конфликта возрастает в разы.

Об этом пишет в авторской колонке для РИА «Новый День» гендиректор Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров.

У представителей «народных республик» будет несколько встречных требований, некоторые из них в публичном поле обсуждаться не будут. С одной стороны, сама по себе эта мера – уже нарушение соглашений, но это может означать и то, что будет Минск-3, и в нём помимо ДНР, ЛНР и Украины неофициальное участие примут и США. Это событие не может не радовать – как-никак обозначилась общая платформа для достижения согласия, и скорее всего, мирного договора.

Но самое интересное, конечно, во всём происходящем – это реакция украинского руководства и украинских СМИ. Так, МИД Украины заявил, что заявление Путина ни что иное, как «очередная попытка исказить саму идею и цели» миротворческой операции. То есть, призывавший ООН Порошенко ввести в Донбасс «голубые каски» – это нормально, Путину же делать то же самое не позволено.

«Что позволено Юпитеру, не дозволено быку», только на сей раз Юпитер и бык, похоже, поменялись местами. Ещё интереснее будет, как проголосуют те же американцы и британцы в Совбезе ООН. Станут ли морозить уши назло России, или всё-таки примут точку зрения Москвы на происходящее, несмотря на то, что ввод миротворцев станет большой проблемой для киевских властелинов.

Ведь на что надеялся и продолжит надеяться Порошенко относительно ввода миротворцев? На то, что те в обход Минских соглашений передадут Украине контроль за границей с Россией со стороны ЛНР. Хотя в начале должно быть разведение сил – вот именно с какой целью следует вводить «голубые каски», прекращение огня, подготовка конституционной реформы, местные выборы, наделение полномочиями местной власти и только в самом конце передача контроля за границей Украине – из рук не России, а «самопровозглашенных» республик.

Украинский лидер же пытался долгое время обыграть эти условия соглашений и на законных основаниях с санкций международного сообщества сначала перехватить контроль за границей, а затем, оформив таким образом «мешок», военным методом покончить и с местным руководством, и с лидерами ополчения, и с многими крупными политическими фигурами. Но этому плану не суждено сбыться.

Ведь что сейчас может произойти? Да, именно что выполнение первого условия Минска – «разведения сил» и «прекращение огня». Ведь Путин требует ввода спецконтингента только на линию разграничения и только для охраны ОБСЕ. Не могут же ВСУ стрелять по «голубым каскам». А добробатов вообще придётся держать в узде, ведь малейший конфликт «Азова», «Донбасса» и «Правого сектора» (организации запрещены в РФ) с миротворцами повлечет последствия круче, чем статья в Huffington Post про «неонацистский коррумпированный режим». Санкций уж точно не оберешься.

России важно не останавливаться на проталкивании идеи о введении миротворческого контингента. Минск должен быть реанимирован, но уже не как закостеневший текст, а как площадка для переговоров, где будет разработано новое соглашение, конкретизирующее и ставящее в четкой последовательности этапы мирного процесса. То есть, будет обозначено, что вот есть линия соприкосновения, там миротворцы, их трогать нельзя, а надо в Раде принимать закон об «особом статусе» Донбасса (потому что закон об учреждении ОРДиЛО – это совсем другое, не имеющее отношения к послевоенной действительности), что формально мы имеем в виду автономию Донбасса (ДНР и ЛНР в отдельности, хотя и их воссоединения в один субъект нельзя исключать), а по факту – номинальное присутствие в составе Украины. Естественно, никаких украинских войск ни во время наличия миротворцев, ни после их ухода на Донбассе быть не должно – это необходимо прописать в тексте договора. А немцы с французами да и американцы по-хорошему пусть ставят подписи как гаранты. Россию, скорее всего, обяжут пообещать то же самое в отношении своих вооруженных сил, так что тут ничего не останется, как подписать документ.

Бурная реакция украинских националистов гарантирована. Я даже не исключаю похода «штурмовиков» на Киев. Соглашательство и сдача национальных позиций – вот в чем обвинят Порошенко. Хотя, не исключено, что он пойдет на попятную и будет всеми силами противиться запуску процесса примирения с Донбассом, но реакция международного сообщества все равно не заставит себя долго ждать.

Пора кончать с переменными подтасовками мирных соглашений – под громкий пацифистский шелест которых на Донбассе продолжают гибнуть люди. Лучше плохой мир, чем все остальное.

Авторская колонка. Другие новости 05.09.17

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