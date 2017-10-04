В Минкурортов освежили цифры по турпотоку в Крым

За январь-сентябрь текущего года в Крыму отдохнули более 4 миллионов 700 тысяч туристов, из них более 600 тысяч в сентябре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным регионального Минтуризма, это на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Примечательно, что двумя неделями ранее региональный министр курортов и туризма Вадим Волченко сообщал о том, что на 21 сентября полуостров посетили 4 миллиона 500 тысяч человек. Таким образом, за оставшиеся 9 дней месяца на полуостров приехало более 200 тысяч туристов.

Нестыковки с подсчетом турпотока в Крым продолжаются весь текущий сезон. В частности, представители турбизнеса говорят о сокращении числа отдыхающих минимум на 20%. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), Крым «просел» на 25%.

Эксперты настаивают: власти считают не туристический, а транспортный поток, то есть записывают в туристы всех, кто пересек границу Крыма.

Отметим, что экспертов также смущает цифра о количестве отдыхающих в санаториях. По информации Минтуризма Крыма, в пансионатах, санаториях и гостиницах отдохнули 1 миллион 04 тысячи туристов. Средняя загрузка работающих средств размещения с начала года составила 40,8%, в сентябре – 42,9%.

«Согласно данным Крымстата и того же Минтуризма Крыма, отдыхающие в санаториях составляют от 8 до 10% от общего турпотока на полуостров. Например, в 2016 году при общем количестве туристов 5 миллионов 6 тысяч человек в санаториях отдохнуло 454,6 тысяч человек. В первом полугодии 2017 года полуостров посетило чуть более полутора миллионов человек, из которых 149,6 тысяч отдохнули в санаториях», – рассказал РИА «Новый День» медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов.

При этом, по словам эксперта, говорить о полноценном санаторно-курортном отдыхе в период с июля по сентябрь не совсем корректно.

«На фоне сезонного высокого уровня цен в санаториях, расположенных на Черноморском побережье – и Крым здесь не исключение – нередко наблюдается относительное (не более 7-10%) снижение востребованности медицинских услуг. Определённая часть отдыхающих в санаториях предпочитает систематическому лечению пляжный отдых», – отмечает Данилов.

Симферополь, Оксана Мурзина

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