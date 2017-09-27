В Минкурортов Крыма насчитали 4,5 миллиона туристов с начала года

В этом году в Крыму побывали 4 миллиона 500 тысяч туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил региональный министр курортов и туризма Вадим Волченко.

«По применяемой последние годы методике подсчета туристического потока есть небольшое снижение в сравнении нынешнего и 2016 года. При этом прямые налоговые поступления от туристической отрасли в бюджет Крыма выросли на 3-4%», – цитирует Волченко РИА Новости.

По словам главы крымского Минтуризма по состоянию на 21 сентября текущего года лидирует Южный берег Крыма – его предпочти 43,1% отдыхающих, на Западном побережье отметились 22,9% туристов, на Восточном побережье – 20,2%, в других регионах порядка 13,8%. Средняя загрузка работающих санаторно-курортных и гостиничных учреждений составила 45,4%.

Напомним, прошлогодняя статистика утверждает, что на 16 сентября 2016-го года полуостров посетили 4 миллиона 610 тысяч отдыхающих.

Таким образом, разница получается всего в 100 с небольшим тысяч. Однако представители турбизнеса говорят о сокращении числа отдыхающих минимум на 20%. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), Крым «просел» на 25%.

Нестыковки связаны с разными методиками подсчета. Эксперты настаивают: власти считают не туристический, а транспортный поток, то есть записывают в туристы всех, кто пересек границу Крыма.

Есть и нестандартные способы подсчета туристов, которыми, к примеру, воспользовались чиновники Евпатории. В этом крымском городе о количестве гостей судят по объему вывезенного мусора: если его за отчетный период стало больше, значит и туристов больше.

При всей неоднозначности метода использовать его в высокий сезон предлагает сам Росстат, наравне с оценкой потребления хлеба и хлебобулочных изделий.

Симферополь, Оксана Мурзина

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