Главная героиня фильма «Крым» согласилась на роль в отместку родителям своих украинских друзей

Актриса Евгения Лапова, сыгравшая главную роль в фильме «Крым», рассказала, что имеет украинские корни, подолгу бывала в Киеве до «Майдана» и обзавелась в «Незалежной» добрыми приятелями.

Однако, после «революции гидности», родители украинских друзей Лаповой запретили им поддерживать отношения с россиянкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», актриса утверждает, что не держит на них зла, однако мечтает, что они увидят фильм с ее участием и, возможно, станут добрее.

«Я люблю Украину, моя бабушка – украинка, я сама полтора года жила и работала в Киеве – снималась в кино. У меня там осталось много близких друзей. Когда начались события на майдане, мы еще общались с ними. И они мне рассказывали: как только их родственники понимали, что они общаются с россиянкой, им запрещали со мной говорить. Так постепенно наше общение сошло на нет, потому что мне не хотелось провоцировать и ту сторону. И когда я получила сценарий, прочитала, о чем будет фильм, решила для себя: «Я мечтаю сняться в этом фильме!» И мы хотим, чтобы его посмотрели на Украине, потому что это очень доброе кино», – цитирует Комсомольская Правда Евгению Лапову.

Напомним, что «Крым», снятый по инициативе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, вышел на широкий экран 28 сентября.

Предварительный показ прошел двумя днями ранее в Севастополе и Симферополе и вызвал, судя по публикациям в СМИ, бурные зрительские овации.

Съемки ленты проходили в Москве и Севастополе, в том числе на так называемом «Объекте 825 ГТС» в Балаклаве (бывший завод по ремонту подводных лодок, расположенный в недрах скалы Таврос).

Бюджет картины составил 6 миллионов 900 тысяч долларов. Создатели фильма надеются, что на Украине «полюбят эту картину и потянутся к нормальной жизни».

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 05.10.17

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