Режиссёра фильма «Крым» обвинили в плагиате, дискредитации Русской весны и проукраинской пропаганде

Российская писательница Диана Кади считает, что режиссер Алексей Пиманов в своем фильме «Крым» незаконно использовал сюжет ее книги «Враг не должен видеть твоих слез», которая вышла в 2014 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Кади собирается подавать на Пиманова в суд.

«Сегодня с утра я посмотрела фильм и ещё больше убедилась в том, что я права, что есть совпадения, поэтому однозначно буду подавать иск. Они украли мою идею, мою книгу, но испохабили ее до неприличия», – цитирует писательницу сайт «ПолитНавигатор».

Кроме того, по ее мнению, Алексей Пиманов дискредитировал Русскую весну.

«Там он показывает, что российская армия чуть ли не в полном составе оккупировала Крым. Слишком много танков, тысячи военных. Это версия украинской пропаганды. Такое впечатление, что он не только государственные деньги освоил, российские, но и отработал украинский заказ», – заявила Кади.

Напомним, что «Крым», снятый по инициативе главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, вышел на широкий экран 28 сентября. Предпоказ прошел двумя днями ранее в Севастополе и Симферополе и вызвал, судя по публикациям в СМИ, бурные зрительские овации.

Съемки ленты проходили в Москве и Севастополе, в том числе на так называемом «Объекте 825 ГТС» в Балаклаве (бывший завод по ремонту подводных лодок, расположенный в недрах скалы Таврос).

Бюджет картины составил 6 миллионов 900 тысяч долларов.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 28.09.17

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