Создатели фильма «Крым»: на Украине полюбят эту картину и потянутся к нормальной жизни

В Симферополе прошел предпремьерный показ нашумевшего фильма «Крым».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», со зрителями пообщались актеры, исполняющие главные роли: Роман Курцын, Евгения Лапова и Геннадий Яковлев, члены съемочной группы и министр культуры Крыма Арина Новосельская.

«Это самый первый показ. Я сам крымчанин и знаю, что у нас нет весны и осени, так природа нас наградила. Лето резко переходит в зиму. В 2014 году мы смогли сделать свою весну, а сегодняшний фильм, я уверен, создаст нашу осень», – рассказал Яковлев.

Евгения Лапова, сыгравшая главную женскую роль, отметила, что фильм «Крым» не о войне, а о любви и мире в стране.

«Я спросил у Алексея Пиманова о чем фильм, чтобы решить сниматься в нем или нет. Мы сидели в Крыму, обедали в кафе, мимо проходил школьник с рюкзаком и Пиманов сказал: «Это фильм про то, что этот ребенок сейчас жив, он идет в школу, он вырастит, и у него будут дети», – рассказал Роман Курцын.

Курцын надеется, что после выхода картины в прокат, она сможет объединить жителей России и Украины.

В свою очередь Геннадий Яковлев, сыгравший роль отца главного героя, отметил, что в Незалежной обязательно захотят посмотреть фильм «Крым» и «не потому, что мы поспособствуем, а потому, что сами украинцы захотят». По его мнению, картину увидят и на западе, где, как и на Украине, «ее посмотрят, оценят и поймут», потому что «этот фильм сделан с громадной любовью».

Напомним, картина «Крым» посвящена событиям Русской весны. Инициатором создания картины выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Съемки проходили в Севастополе и Москве. Премьера фильма состоится 28 сентября.

Симферополь, Мария Моссур

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