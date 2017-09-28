Предупреждение Захаровой: Киев растеряет все территории, если не проникнется внятными месседжами художественного фильма «Крым»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала к просмотру украинским чиновникам фильм Алексея Пиманова «Крым», чтобы освежить память.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дипломат уверена, что художественная картина для киевского режима может стать пособием. По словам Захаровой, принятие закона «Об образовании» свидетельствует о том, что «в Киеве забыли о событиях, которые произошли всего три года назад».

«Чтобы не забыть, к чему приводит тотальное игнорирование прав на культурную идентичность, посоветовала бы киевским чиновникам посмотреть фильм «Крым». Фильм художественный. Но, думаю, он будет неплохим подспорьем для отрезвления людей, которые принимают подобные законы. История должна чему-то учить», – заявила дипломат.

Она добавила, что языковой закон нарушает международные обязательства, прописанные в документах ООН, ОБСЕ и Совета Европы, в том числе «Конвенцию о защите прав человека» и «Европейскую хартию региональных языков».

В тоже время, как сообщал «Новый День», российская писательница Диана Кади считает, что режиссер Алексей Пиманов в своем фильме «Крым» незаконно использовал сюжет ее книги «Враг не должен видеть твоих слез», которая вышла в 2014 году.

Кади собирается подавать на Пиманова в суд и утверждает, что режисер своей картиной потакает украинским пропагандистам и дискредитирует Русскую весну.

Севастополь, Анастасия Зук

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