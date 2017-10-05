СБУ назвала журналиста НТВ «русским пропагандистом» и выдворила из Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила из страны журналиста НТВ Вячеслава Немышева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», репортеру запрещен въезд на Украину сроком на три года.

«Службой безопасности Украины принято решение о принудительном возвращении в РФ пропагандиста русского телеканала НТВ Вячеслава Немышева… Пропагандисту запрещен въезд на Украину сроком на три года», – говорится в сообщении СБУ.

В НТВ рассказали, что их сотрудник был задержан в Киеве во время записи репортажа. Инициатором его задержания стал неизвестный мужчина, предположительно участник украинской националистической организации.

Пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская, в свою очередь, написала на своей странице в соцсети, что Немышев депортирован якобы за сюжет, где рассказывает, как украинские спецслужбы вербуют детей на Донбассе для осуществления диверсий.

Напомним, что в конце августа СБУ запретила въезд в страну сроком на три года еще одной российской журналистке. Корреспондент Первого канала Анна Курбатова, по мнению украинских властей, «неправильно» освещала мероприятия, приуроченные ко Дню независимости этой страны, в том числе торжественный парад с участием военнослужащих НАТО.

Ранее СБУ задержала и депортировала Тамару Нерсесян, обвинив в нанесении ущерба национальным интересам, 26 июля депортирована Мария Князева на основании «предвзятого освещения ситуации на Украине». 25 августа СБУ запретила въезд двум испанским журналистам за «мероприятия по противодействию национальным интересам Украины».

После истории с Курбатовой представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти «воздержаться от введения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и нарушают обязательства в рамках ОБСЕ по вопросам свободы СМИ».

Киев, Оксана Мурзина

Киев. Другие новости 05.10.17

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