В Симферополе из-за аварии без газа остались 1,5 тысячи горожан

Из-за аварии на газопроводе полторы тысячи симферопольцев остались без газа.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», прорыв подземного газопровода среднего давления произошел во время проведения земельных работ.
В результате аварии от газа отключили 1408 горожан, проживающих по улицам: Звездная, Кантар, Адамет, Кистане, Ешиль Ада (№ 4,10, 37), Селим Герай (10), Кипарисная, Тесели (16,13), Ашик Умер (5), Истидат (10), Карамфиль, Миндальная, 1-й Конной армии (21в), Авдет, Кемаль Якуб, Пихтовая, Мелевше, переулок Сахарова (6).
В «Крымгазсети» нашему корреспонденту отказались дать оперативный комментарий по срокам устранения аварии, а телефон департамента городского хозяйства администрации Симферополя и вовсе не отвечает.
Напомним, сегодня утром из-за аварии на сетях холодного водоснабжения около 3,5 тысяч симферопольцев осталось без воды.
Симферополь, Мария Моссур
Симферополь. Другие новости 05.10.17
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