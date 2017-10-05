В Симферополе из-за аварии без газа остались 1,5 тысячи горожан

Из-за аварии на газопроводе полторы тысячи симферопольцев остались без газа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прорыв подземного газопровода среднего давления произошел во время проведения земельных работ.

В результате аварии от газа отключили 1408 горожан, проживающих по улицам: Звездная, Кантар, Адамет, Кистане, Ешиль Ада (№ 4,10, 37), Селим Герай (10), Кипарисная, Тесели (16,13), Ашик Умер (5), Истидат (10), Карамфиль, Миндальная, 1-й Конной армии (21в), Авдет, Кемаль Якуб, Пихтовая, Мелевше, переулок Сахарова (6).

В «Крымгазсети» нашему корреспонденту отказались дать оперативный комментарий по срокам устранения аварии, а телефон департамента городского хозяйства администрации Симферополя и вовсе не отвечает.

Напомним, сегодня утром из-за аварии на сетях холодного водоснабжения около 3,5 тысяч симферопольцев осталось без воды.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 05.10.17

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