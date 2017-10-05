В Симферополе и Саках более пяти тысяч человек сидят без воды – комментарий МинЖКХ

Из-за аварии на сетях холодного водоснабжения в Симферополе без воды осталось около 3,5 тысяч горожан.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», порыв произошел на улице Изобильной, 30.

В Саках из-за аварии на улице Тимирязева и Санаторной без воды сидят около 2 тысяч человек.

«Устранить аварию в Саках и Симферополе планируется в течении сегодняшнего дня», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства ЖКХ Крыма.

Напомним, в конце сентября в Симферополе прорыв на сетях холодного водоснабжения оставил без воды почти шесть тысяч человек.

Симферополь, Мария Моссур

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