В Симферополе десятки жилых домов остались без воды

Из-за двух крупных аварий в Симферополе почти шесть тысяч горожан остались без воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице Куйбышева прорыв на сетях холодного водоснабжения оставил без воды три тысячи крымчан.

В оперативно-ситуационном центре министерства ЖКХ Крыма обещают, что вода вернется в дома жителей до конца дня.

Еще одна крупная авария произошла в микрорайоне ГРЭС. Здесь без воды также остались почти три тысячи человек.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.09.17

В Керчи маршрутка с пассажирами врезалась в каменный забор и перевернулась (ФОТО). / Зампред крымскотатарского меджлиса получил 2 года колонии. / Пассажиры ВИМ-Авиа по-прежнему томятся в Симферополе – комментарии экспертов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»