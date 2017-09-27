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Крым

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В Симферополе десятки жилых домов остались без воды

В Симферополе десятки жилых домов остались без воды

Из-за двух крупных аварий в Симферополе почти шесть тысяч горожан остались без воды.

Как передает корреспондент РИА , на улице Куйбышева прорыв на сетях холодного водоснабжения оставил без воды три тысячи крымчан.

В оперативно-ситуационном центре министерства ЖКХ Крыма обещают, что вода вернется в дома жителей до конца дня.

Еще одна крупная авария произошла в микрорайоне ГРЭС. Здесь без воды также остались почти три тысячи человек.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 27.09.17

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