В Симферополе десятки жилых домов остались без воды

Из-за двух крупных аварий в Симферополе почти шесть тысяч горожан остались без воды.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице Куйбышева прорыв на сетях холодного водоснабжения оставил без воды три тысячи крымчан.
В оперативно-ситуационном центре министерства ЖКХ Крыма обещают, что вода вернется в дома жителей до конца дня.
Еще одна крупная авария произошла в микрорайоне ГРЭС. Здесь без воды также остались почти три тысячи человек.
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Симферополь, Анастасия Зук
Симферополь. Другие новости 27.09.17
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