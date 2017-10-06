Мягко выразился: депутат Госдумы заявил, что взимать с крымчан курортный сбор «нелогично»

Глава комитета Госдумы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает, что взимать курортный сбор с крымчан, которые путешествуют по родному полуострову, неправильно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом парламентарий заявил на II Всероссийском образовательном форуме в международном детском центре «Артек».

«Безусловно, надо учитывать интересы местных жителей. Не годится, чтобы внутри региона крымчане платили курортный сбор за приезд из соседних городов – это просто нелогично», – цитирует Дегтярева РИА Новости.

Депутат напомнил, что федеральный закон о курортном сборе позволяет местным властям принять внутрирегиональные законы, уточняющие взимание сбора в том или ином субъекте России.

Как уже сообщал «Новый День», пилотный проект по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях стартует с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Собранные средства предлагается направлять на финансирование работ по строительству, реконструкции и благоустройству курортной инфраструктуры, включая лечебно-оздоровительные, социально-культурные, спортивные объекты, парки, городские леса, пляжи и набережные, пешеходные зоны и так далее.

В 2018 году размер платежа не должен превышать 50 рублей в сутки, в последующие 4 года предельная ежесуточная сумма составит 100 рублей.

Между тем, крымские власти считают, что полуостров не готов к участию в таком проекте: при текущем уровне сервиса и инфраструктуры необходимость доплачивать тысячу рублей за человека за 10 дней просто отпугнет туристов.

Общественная палата Крыма уже обратилась в республиканский Госсовет с предложением освободить крымчан от уплаты курортного сбора. В ОП также настаивают на внесении ещё ряда поправок в региональный законопроект, который должен быть рассмотрен в начале декабря. Например, не брать деньги с родителей, которые приезжают на отдых с детьми, а также с тех, кто приезжает на полуостров в командировку или на лечение.

Сами жители полуострова, как и большинство россиян, приняли законодательную инициативу в штыки. Напомним, что из 1,5 тысяч опрошенных жителей России 68% высказались против введения налога. Опрошенным не понравилась идея платить за отдых дополнительные 100 рублей в сутки: «люди и так переплачивают», «отдых и так дорогой».

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, заявил, что эксперимент по взиманию курортного сбора в Крыму может быть прекращен, если вызовет негатив или сложности в администрировании.

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 06.10.17

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