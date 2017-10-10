Контролировать сбор курортной таксы в Крыму будет Минкавказ России

Куратором эксперимента с курортным сбором будет министерство по делам Северного Кавказа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в частности, Минкавказ будет ответственным за внедрение пилотных проектов по проведению эксперимента с курортным сбором не только в Крыму, но и в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае.

«Определить Министерство РФ по делам Северного Кавказа федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение эксперимента», – говорится в указе Правительства России.

Как уже сообщал «Новый День», пилотный проект по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях стартует с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Собранные средства предлагается направлять на финансирование работ по строительству, реконструкции и благоустройству курортной инфраструктуры, включая лечебно-оздоровительные, социально-культурные, спортивные объекты, парки, городские леса, пляжи и набережные, пешеходные зоны и так далее.

Жители Крыма, как и большинство россиян, приняли законодательную инициативу в штыки. Напомним, что большинство из опрошенных жителей России – 68% высказались против введения налога. Респондентам не понравилась идея платить за отдых дополнительные 100 рублей в сутки: «люди и так переплачивают», «отдых и так дорогой».

Симферополь, Анастасия Зук

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