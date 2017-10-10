Страшновато: в Крыму не решаются драть с туристов по 50 рублей курортного сбора

В Госсовете Крыма считают, что размер курортного сбора не должен превышать 10-15 рублей в сутки за человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал председатель комитета Государственного совета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Нельзя устанавливать, по моему мнению, какие-то заоблачные суммы. Размер сбора должен составлять не более 10-15 рублей. Мы должны посмотреть, что это даст регионам, готовы ли к нему отдыхающие, туристы, а также муниципальные власти, куда они средства направят», – цитирует Черняка ТАСС.

Также Черняк отметил, что курортный сбор не должен взиматься с крымчан, которые отправляются в поездку по региону.

Подготавливать региональный закон о введении курортного сбора будет специально созданная рабочая группа.

Принять закон планируется 1 декабря 2017 года.

Напомним, что куратором эксперимента с курортным сбором будет министерство по делам Северного Кавказа.

Пилотный проект по введению курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях стартует с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Собранные средства предлагается направлять на финансирование работ по строительству, реконструкции и благоустройству курортной инфраструктуры, включая лечебно-оздоровительные, социально-культурные, спортивные объекты, парки, городские леса, пляжи и набережные, пешеходные зоны и так далее.

Симферополь, Мария Моссур

Симферополь. Другие новости 10.10.17

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