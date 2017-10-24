Власти Керчи отказались вводить курортный сбор

Власти Керчи не решились собирать деньги с отдыхающих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в местной администрации планируют, что в 2018 году в Керчи будет установлена нулевая ставка курортного сбора.

Свое позицию чиновники обосновывают тем, что участие города в эксперименте принесет Керчи скорее дурную славу, чем реальное пополнение бюджета.

«В ходе обсуждения пришли к выводу, что сама по себе идея курортного сбора хорошая, но пока вводить курортный сбор в нашем городе нецелесообразно. Развитие курортной сферы находится в начальной стадии, не готова должным образом рекреационная инфраструктура и не отлажен механизм администрирования сбора», – сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев об итогах тематического совещания.

Помимо сотрудников администрации в обсуждении приняли участие работники налоговой службы, члены Ассоциации курортов Крыма и Гостинично-Туристической Ассоциации.

Как уже сообщал «Новый День», в октябре Совет министров Крыма утвердил порядок участия муниципалитетов в эксперименте по введению курортного сбора в республике. Ответственным за эксперимент правительство определило министерство курортов и туризма Крыма, свои заявки и предложения по курортному сбору муниципалитеты должны направить в срок до 30 октября.

В Госсовете Крыма считают, что сумма платежа не должна превышать 10-15 рублей. Закон о введение сбора на территории Крыма депутаты планируют принять до 1 декабря 2017 года.

Напомним, что пилотный проект охватит Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края, начнется с 1 мая 2018 года и продлится до 31 декабря 2022 года. Кураторство за экспериментом закреплено за министерством по делам Северного Кавказа. Вырученные средства намерены тратить на реконструкцию и благоустройство курортной инфраструктуры.

Керчь, Леонид Маковецкий

Керчь. Другие новости 24.10.17

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