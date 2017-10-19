В вопросе курортного сбора Крым намерен пойти по пути Сочи

В вопросе курортного сбора Крым намерен пойти по пути Краснодарского края. «Наша главная задача не собрать как можно больше денег и похвастаться перед правительством или перед другими регионами: а мы собрали больше, – заявил сегодня председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк. – Задача, которую поставил президент – провести эксперимент».

Как уже сообщал «Новый День» , власти Ставропольского, Алтайского и Краснодарского краев определились с суммой курортного сбора: первые будут брать 50 рублей с человека в сутки; вторые в 2018 году – 30 рублей, потом сумма увеличится до 50 рублей; в Краснодарском крае сбор составит 10 рублей в день. Такую же планку планируют установить и в Крыму.

«10 рублей достаточно для того, чтобы понять саму процедуру и отработать ее, – заявил Черняк. – Важно понять, сколько регион собрал средств и как он это аккумулировал. И обратный процесс: передача этих денег муниципальным образованиям, анализ того, как они будут их тратить, по какому принципу и на что». Он подчеркнул, что главная цель введения сбора – развитие туристической инфраструктуры, и туристы должны видеть, что из года в год инфраструктура меняется. Тогда они поймут, что вкладывают эти 10 рублей сами в себя, считает депутат. Напомним, крымские муниципалитеты до 30 октября должны предоставить свои предложения по величине курортного сбора, но власти республики с самого начала настаивают на минимальных суммах.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 19.10.17

«Гуд бай, Австралия, ооо…» Страна кенгуру ввела санкции против крымчан. / На Украине собираются взыскать с «Газпрома» 6,7 млрд долларов. / Из Севастополя сбежал матрос-контрактник. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»