В Крыму решили взимать курортный сбор только в 6 городах

В Крыму часть туристов освободят от курортного сбора. Это предусматривает законопроект «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым».

Как уже сообщал РИА «Новый День» , эксперимент по взиманию курортного сбора пройдет в четырех регионах России с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Собранные средства предлагается направлять на финансирование работ по строительству, реконструкции и благоустройству курортной инфраструктуры, включая лечебно-оздоровительные, социально-культурные, спортивные объекты, парки, городские леса, пляжи и набережные, пешеходные зоны и так далее. С суммой сбора регионы должны были определиться до 1 декабря.

В рамках эксперимента с отдыхающих в Крыму будут взимать 10 рублей в сутки, не считая дня заезда. Причем, платить придется только тем, кто приедет Алушту, Евпаторию, Саки, Судак, Феодосии и Ялту (включая все входящие в муниципальные образования поселки).

Оператор курортного сбора обязан будет выдать туристу документу, подтверждающий факт оплаты, а также сделать перерасчет, если турист решит покинуть Крым раньше или позже заявленного срока.

От уплаты освобождаются приехавшие на лечение в рамках обязательного медицинского или социального страхования, а также зарегистрированные в Крыму и Севастополе.

Рассмотреть законопроект «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Республике Крым» Госсовет РК планирует в ноябре, сейчас документ вынесен на общественное обсуждение.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.10.17

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