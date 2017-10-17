Сколько нам должны туристы? Три региона определились, один загадочно молчит

Власти Ставропольского, Алтайского и Краснодарского краев определились с суммой курортного сбора.

Как уже сообщал «Новый День», эксперимент по взиманию курортного сбора пройдет в четырех регионах России с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Собранные средства предлагается направлять на финансирование работ по строительству, реконструкции и благоустройству курортной инфраструктуры, включая лечебно-оздоровительные, социально-культурные, спортивные объекты, парки, городские леса, пляжи и набережные, пешеходные зоны и так далее. С суммой сбора регионы должны были определиться до 1 декабря. Власти трех субъектов свое слово уже сказали.

Так, в Ставропольском крае «курортный налог» будут взимать только в Минеральных Водах – 50 рублей с человека в сутки. В Алтайском крае решено в 2018 году установить платеж на уровне 30 рублей в сутки, а потом увеличить до 50 рублей.

В Краснодарском крае сбор составит 10 рублей в день, при этом власти региона планируют собрать в 2018 году 270 млн рублей, отмечают «Ведомости». Ориентировочные суммы сборов в первый год эксперимента на Ставрополье и Алтае – 180 и 35 млн рублей соответственно.

В Крыму с размером сбора пока не определились. Высказываются разные предложения: от максимального – 50 рублей до 10 – 15 рублей в сутки.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 17.10.17

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