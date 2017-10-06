Главе администрации Симферополя Лукашеву нашли замену в Госсовете

Государственный совет Крыма сегодня на внеочередном заседании лишил полномочий депутата, председателя комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Игоря Лукашева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», перестановки в Госсовете связаны с недавним назначением Лукашева на пост главы администрации Симферополя.

Госсовет избрал новым главой комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Валерия Коваленко. Также Коваленко введен в президиум Госсовета РК.

Валерий Коваленко был избран депутатом Госсовета Крыма в 2014 году. С декабря 2014 года по настоящее время является генеральным директором ГУП РК «Санаторно-оздоровительный комплекс «Руссия».

Напомним, 22 сентября горсовет Симферополя утвердил Лукашева на должность главы администрации города. Ранее этот пост занимал Геннадий Бахарев, который в августе написал заявление об увольнении.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 06.10.17

В крымском парламенте изжили импортный «кофе-брейк». / Муфтий Крыма пообедал с королём Саудовской Аравии. / Украина объявила Россию агрессором в первом чтении – в парламенте дым. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»