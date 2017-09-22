Горсовет Симферополя утвердил нового главу администрации города

Главой администрации Симферополя стал Игорь Лукашев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конкурсе принимали участие два кандидата Лукашев и Максим Николаенко. Лукашева поддержали большинство депутатов горсовета – 29, еще один проголосовал за Николаенко, один – воздержался.

Напомним, Лукашев является председателем комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, Максим Николаенко – руководитель информационного агентства «Крыминформ».

Как сообщал «Новый День», в августе глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев написал заявление об увольнении.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 22.09.17

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